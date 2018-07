Mondial 2018 : Didier Deschamps envoyé en l'air par ses joueurs

Après le titre, Didier Deschamps a été soulevé et jeté en l'air par ses joueurs ivres de bonheur. Une image fantastique parmi celles les plus marquantes de cette Coupe du monde 2018. Lors d'une interview avant la demi-finale, Didier Deschamps était déjà d'une sérénité incroyable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.