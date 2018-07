Mondial 2018 : les drapeaux tricolores se vendent bien !

Depuis que les Bleus ont battu l'Argentine, les accessoires de maquillage, tout comme les drapeaux se vendent par dizaines. En effet, les supporters se précipitent vers les magasins pour en acheter. A Mercurol, dans la Drôme, Benjamin Robert, directeur de Manufêtes, est submergé par les commandes. Pour les honorer, ses couturières produisent 200 drapeaux par jour et leur objectif est de battre le record de ventes de 1998. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.