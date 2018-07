Mondial 2018 : la ferveur populaire grandit à l'approche du match France - Belgique

Depuis le vendredi 6 juillet, les accessoires tricolores gagnent du terrain. Une ferveur particulière s'empare des uns et des autres. La demi-finale de la Coupe du monde qui opposera les Bleus à la Belgique est le sujet numéro un dans toutes les conversations. Et à Clermont-Ferrand, les magasins aussi mettent le paquet en brandissant de multiples accessoires bleu blanc rouge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.