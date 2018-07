Mondial 2018 : folle ambiance sur le Vieux-Port de Marseille durant le match France-Belgique

L'ambiance était électrique sur le Vieux-Port de Marseille le 10 juillet 2018 pendant le match qui opposait la France à la Belgique. Les supporters des Bleus étaient constamment tendus et n'ont pu lâcher la pression qu'au dernier coup de sifflet, marquant la victoire française. Des familles, des passionnés de football et des touristes ont partagé le goût de cet exploit à Marseille et espèrent remporter la finale du Mondial le 15 juillet 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.