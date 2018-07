Mondial 2018 : intrusion des Pussy Riot sur le terrain durant la finale.

Lors de la finale de la Coupe du monde, quatre militants du groupe punk Pussy Riot ont fait une intrusion sur la pelouse du stade Loujniki, à Moscou. Déguisés en policiers, ils ont pu entrer simultanément sur le terrain, toper dans les mains de Kylian Mbappé pour l'une, avant d'être interceptés. Les joueurs étaient surpris par leur action. Si l'incident n'avait pas vraiment perturbé le jeu, les militants, par contre, ont été jugés et condamnés sévèrement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.