Mondial 2018 : l'interminable cri de joie d'un commentateur colombien

S'il est des personnes qui vivent à fond cette Coupe du monde, ce sont les commentateurs sportifs. A l'affût de la moindre action, ces derniers semblent être les plus heureux lorsqu'un but est marqué. On a par exemple retrouvé ce commentateur colombien qui nous a offert un spectacle hallucinant. Lorsque la Colombie a réussi à égaliser avec l'Angleterre, le journaliste s'est mis à hurler de tout son cœur, avec une ferveur à en couper le souffle. Son cri de joie a duré en tout et pour tout 23 interminables secondes.