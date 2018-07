Mondial 2018 : le match France-Uruguay s'annonce difficile

Bien que l'Uruguay soit une équipe moins prestigieuse que l'Argentine, elle a gagné en force en 2018. Sa défense figure parmi les meilleures de la compétition. D'autant plus qu'il n'y aura pas beaucoup de supporters français dans le stade de Nijni Novgorod pendant ce match. La rencontre s'annonce plus difficile que celle avec l'Argentine, comme l'expliquent nos envoyés spéciaux Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.