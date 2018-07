Mondial 2018 : Même en vacances, le foot n'est jamais loin

A Carnon-Plage, dans l'Hérault, de nombreux vacanciers se sont déjà installés dans les campings. Mais il n'est pas question pour eux de rater le match France-Belgique ce mardi 10 juillet. Chacun a ses astuces pour jongler entre matchs du Mondial et plage. Dans les campings, Français et Belges encouragent chacun leur équipe et n'hésitent pas à se rivaliser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.