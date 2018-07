Mondial 2018: N'golo Kanté, la bonne étoile des Bleus

Ses coéquipiers l'adorent et ses adversaires le redoutent. Malgré ses nombreuses qualités, N'Golo Kanté est l'humilité incarnée. Durant les matchs, il court en moyenne dix kilomètres. Un joueur talentueux qui a fait ses débuts dans un petit club de football à Suresnes où il se faisait déjà remarqué. Lors de ce Mondial 2018, il a porté chance à son équipe et s'est fait de nombreux fans qui le célèbrent même en chanson. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.