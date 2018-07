Mondial 2018 : le programme des matchs en quarts de finale

Ce sont les Bleus qui ouvriront le bal des quarts de finale du Mondial 2018 ce vendredi 6 juillet à 16 heures. Ils affronteront l'équipe d'Uruguay. A 20 heures, le même jour, on suivra de près celui du Brésil contre la Belgique qui déterminera le prochain adversaire de l’Équipe de France. Puis, le samedi 7 juillet à 20 heures, ce sera la Russie contre la Croatie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.