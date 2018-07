Mondial 2018 : la rencontre France-Belgique est dans tous les esprits à Landerneau

Le coup d'envoi de la première demi-finale du Mondial 2018 est prévu dans la soirée du mardi 10 juillet, à 20 heures. Les Bleus et les Diables Rouges ouvriront le bal. A Landerneau, sur la place du marché, on ne fait que parler de ce match qui va opposer la France à la Belgique. Les plus jeunes supporters de l'Équipe de France sont déjà dans le thème. Petit ou grand, homme ou femme, amateur de ballon rond ou pas, chacun aura au moins une bonne raison de regarder le match. Entre amis ou en famille, en extérieur ou à la maison, la soirée promet d'être chaude ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.