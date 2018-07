Mondial 2018 : les Saint-Pétersbourgeois vivent une fête permanente

La Coupe du monde de football 2018 a transformé la Russie et ses habitants. D'habitude un peu fermés, les Saint-Pétersbourgeois ont découvert la magie de ce sport. Une atmosphère de fête règne en permanence à Saint-Pétersbourg et tout le monde se laisse emporter par le rythme. Les étrangers, notamment les supporters de chaque équipe participante à ce Mondial 2018, envahissent les rues de la ville qui se mettent aux couleurs de la compétition. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.