Mondial 2018 : la solitude du joueur

Depuis le début de la Coupe du monde, diverses émotions ont été vécues ensemble. La joie qui fait briller des étoiles dans les yeux des spectateurs, mais aussi la peine ou la surprise que procure le ballon qui parfois, fait des siennes. Pour ces demi-finales, seules quatre équipes sont sorties du lot. On se rappelle surtout de la solitude du joueur face à sa destinée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.