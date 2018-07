Mondial 2018 : comment les supporters dans les communes frontalières ont-ils vécu le match France-Belgique ?

A Gognies-Chaussée, les supporters français et belges étaient mélangés pour encourager ensemble leur équipe respective ce mardi 10 juillet, lors de la demi-finale. Ce fut l'explosion du côté français tandis que du côté belge, le silence a régné. Mais malgré cela, les fans des Diables Rouges sont restés fair-play. Les deux camps ont savouré ensemble la victoire des Bleus et attendent avec impatience le match de ce dimanche 15 juillet où tout le monde sera plus que jamais uni pour faire la fête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. Pas de paragraphe type chaine