Mondial de l'auto : le plein de curieux

Avant même l'ouverture des portes ce mardi matin, ils sont déjà des centaines venus de tout l'Hexagone. Selon l'un de ces amateurs de voiture, il est surtout venu voir des électriques. Et heureusement, car il est difficile de trouver autre chose sur le Salon. Entre la nouvelle Jeep électrique, la Peugeot 208, l'électrique la plus vendue du moment, c'est la nouvelle 408, une hybride, le salon fait la part belle à la gamme électrique. Une voiture électrique est environ 6 000 euros plus chers qu'une voiture à essence. Mais cela ne refroidit pas certains amateurs. Chez Renault, la Mégane électrique attire les regards, mais certains la préfèrent de loin un nouveau modèle hybride essence. L'autonomie en électrique inquiète encore trop. Certaines marques ne proposent pourtant que des modèles électriques. Elles sont chinoises et débarquent en force au Salon cette année. Les visiteurs viennent pour acheter, mais la plupart viennent surtout par curiosité. Ils veulent découvrir sur notre façon de rouler demain. Une micro-voiture peut être une piste. Microlino dispose de deux places et 200 kilomètres d'autonomie. Mais à 15 000 euros, c'est encore un peu chère le créneau. Une chose est sûre, un billet pour le Salon de l'auto permet surtout de rêver. TF1 | Reportage P. Gallaccio, S. Maloiseaux