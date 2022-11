Mondial, un code de bonne conduite pour les supporters

Des apprentis supporters qui s’entraînent, un pays qui veut policer son image, et des habitants qui n’attendent plus que l’arrivée des fans du monde entier. C’est inédit. Et ce n’est pas sans conséquence pour les visiteurs. "Tout est permis ici, sauf qu’il faut respecter nos traditions", explique une habitante. Ces dernières semaines, des rumeurs ont circulé sur ce qui est faisable et ce qui ne l’est pas. Qu’en est-il pour l’hôtel, première étape d’un supporter arrivé dans le pays ? On peut y séjourner en couple sans être marié. Il faut juste fournir les passeports de chaque occupant de la chambre. Dans un pays où les libertés sont restreintes, le Qatar a appliqué une tolérance pour les étrangers en matière de tenues vestimentaires. Être torse nu est évidement interdit. Pour les femmes comme pour les hommes, couvrir ses épaules serait plus respectueux. Le guide officiel du supporter suggère d’ailleurs d’adopter la tenue traditionnelle. La consommation d’alcool est quasiment interdite dans le pays, mais il y aura des pass et droits exceptionnels dans certaines zones, quelques heures avant le match. TF1 | Reportage S. Rang Des Adrets, A. Ponsar