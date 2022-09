Mont Blanc : un éboulement à 3 500 mètres

Des images ont été filmées par des alpinistes qui se trouvent à seulement quelques mètres du Mont Blanc. Il s'agit d'un éboulement spectaculaire qui s'est produit ce lundi sans faire de blessés. Ce genre de phénomène est devenu presque quotidien, comme nous l'explique un guide de haute montagne. "On a eu des phénomènes beaucoup plus importants cette année avec des volumes beaucoup plus conséquents", affirme Ludovic Ravanel. D'après les spécialistes, cette instabilité du massif du Mont Blanc est provoqué par les températures caniculaires de cet été. Même si les températures se rafraîchissent, les experts appellent à la vigilance pour les prochaines semaines. "Toute la chaleur qui s'est emmagasinée, on la paie souvent en automne", explique Océane Vibert, directrice de l'Office de haute montagne La Chamoniarde à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie). Par précaution, l'accès au haut de l'arête des Cosmiques est, depuis plusieurs semaines, fortement déconseillé. TF1 | Reportage A. Basar, E. Lefebvre, S. Jou