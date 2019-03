Mont de Lozère : l'ancienne institutrice devient romancière

Marie de Palet, une ancienne institutrice a connu une vie rude dans l'atmosphère mystérieux de sa région. A quelques mois de sa retraite, sa nouvelle vocation l'appelle à écrire son premier roman, "Les terres bleues". Vivant entre Mende et le Mont Lozère, elle s'inspire de ce qu'elle a vécu durant ces 85 années et enchaîne les intrigues dans ses 22 romans. Marie de Palet maîtrise et manie bien l'art du suspens à travers ses mots. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.