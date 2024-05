Mont Fuji : des méthodes radicales contre le surtourisme

Cette supérette à l'allure rétro et son panorama du mont Fuji était une star des réseaux au Japon. Une attraction incontournable, mais c'est terminé. Trop d'abus de touristes, alors la ville de Fujikawaguchiko a installé un filet. Ce filet mesure près de vingt mètres de long et 2,5 mètres de hauteur. Et cette semaine, la mairie a dépensé 7 600 euros pour l'installer, ainsi que quelques autres signalisations... et pourtant, cela ne semble pas décourager complètement tous les touristes. La plupart d'entre eux continuent de prendre des photos, mais de l'autre côté de la rue. Certains ont déjà repéré ce nouveau spot, situé un kilomètre plus loin. Et ce filet n'est pas la seule mesure mise en place pour lutter contre le surtourisme. L'ascension du mont Fuji est désormais restreinte : 4 000 personnes par jour et chaque visiteur devra payer l'équivalent de douze euros. Il faut dire que la très faible valeur du yen offre aux touristes un voyage japonais à prix cassé. En mars dernier, le Japon a accueilli pour la première fois plus de trois millions d'étrangers sur un seul mois. TF1 | Reportage A. Brégère