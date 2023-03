Mont-Saint-Michel : ce que vous n'avez encore jamais vu

Cette silhouette, le monde entier la connaît. Cette porte, la majorité des visiteurs l'empruntent. Et comme toujours, la grande rue est envahie. Mais très vite, il est possible de s’extirper de la foule, aller là où personne ne va. Il faut dire que le passage pourtant public est très discret, et certains veulent qu'il reste secret. Cette porte permet d'accéder à la tour basse, sous les yeux envieux des visiteurs. Un rempart du XVe siècle est accessible juste après le pont-levis grâce à deux escaliers. Cette montée vers l'abbaye offre des points de vue singuliers. Arrivé au pied de cette dernière, nous découvrons la tour nord qui recèle un trésor. Dans la tradition des puits à souhaits, elle est devenue une immense tirelire pour le plus grand plaisir des enfants habitants le village. Retournons dans l'enceinte du Mont-Saint-Michel, mais évitons l'entrée principale. Nous passons seuls sous la caserne. Ici, rien de religieux, mais un souvenir du passé militaire et carcéral. Ce parcours méconnu nous mène à la tour Gabriel. Une construction insolite, fermée au public. De cet endroit, nous découvrons un point de vue inédit sur l'abbaye. Et en contrebas, on distingue un autre trésor méconnu : la chapelle Saint-Aubert. TF1 | Reportage L. Delsol, O. Stammbach