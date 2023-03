Mont-Saint-Michel : mont des merveilles

Il se cache, lové dans le brouillard et presque à l'abri des regards. Mais un souffle trahit sa présence, car on dirait qu'il respire. Ce matin-là, le Mont-Saint-Michel ne se dévoile qu'à travers un soupir. Et quelques minutes plus tard, au-dessus des nuages, le soleil se réveille. On découvre le Mont-Saint-Michel dans une lumière irréelle, comme une île dans le ciel. Une île que les grandes marées viennent de reconstituer. Il est huit heures et pendant 30 minutes, l'esplanade d'accès est englouti par les flots. Mais très vite, la mer redescend et la vie reprend. La journée a commencé, et à quelques kilomètres de là, la marée basse offre d'autres joies. C'est cette quiétude que Michèle et son fils sont venus chercher loin de leur Méditerranée. Et les coquillages que la marée n'a pas dénié remporter, c'est ce que cherchent Joëlle et Jean-Pierre. Sébastien est l'un des guides attestés des alentours du mont où il parcourt 2 000 kilomètres par an. Il y apprend notamment à ses clients à sortir des sables mouvants. Des conseils précieux, car bientôt, la marée haute arrive. TF1 | Reportage S. Millanvoy, N. Clerc