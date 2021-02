Le sommet du Ballon d’Alsace

La neige fraîche et le soleil éclatant, voilà deux conditions idéales pour partir en raquettes à l'assaut du Ballon d'Alsace. Sur ce massif, Mathieu guide les touristes en toutes saisons. En hiver, par exemple, il suit les traces des animaux, bien visibles dans la neige. Sous la forêt figée dans une neige épaisse, un petit arrêt s'impose avec prudence au-dessus du versant alsacien. Si le versant Est du massif est bien abrupt, le sommet, en revanche a une forme de ballon bien rond et bien dégagé comme de nombreux sommets vosgiens. L'autre caractéristique du sommet se situe tout au Sud du massif des Vosges, à la frontière exacte de la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté. Un secteur qui donne un croisement de culture et offre un dépaysement total. Les touristes, eux, sont conquis. Comme Mathieu, Jean-Paul Claudel y a aussi trouvé son paradis. Ce gérant de la boutique "La Poterie" et sa femme Angélique n'avaient jamais vu autant de clients que cet hiver. Avec la fermeture des télé-skis, beaucoup ont mis le cap sur le Ballon d'Alsace. En effet, il est un des hauts lieux historiques du ski nordique dans les Vosges.