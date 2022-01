Montagne : à la découverte d’un hameau de Savoie en hiver

Ils sont les seuls à s'y aventurer. Une route étroite de plusieurs kilomètres qui donne le vertige et mène à leur village. Oublier l'isolement ainsi que le dénivelé et à 1 400 mètres, poser les yeux sur Versoye, un hameau solitaire de six habitants parmi les montagnes. Chaque matin, descendre dans la vallée pour le travail ou l'école ne s'improvise pas, il faut parfois chaîner. Ils sont si loin et si peu nombreux qu'aucune déneigeuse ne monte jusqu'à eux. Les habitants doivent donc dompter eux-même la poudreuse. Garder un œil sur les couleurs d'avalanche le jour de retour. Voilà leur vie. Pendant ce temps, les enfants de Versoye transforment leur village en piste de luge. Ce sont eux qui nous en font la visite. Ce vieux village de montagne est mieux qu'un livre d'histoire. Son église de 1803, à la gloire passée, du temps où le village comptait près de 300 âmes. Dans les années 50, les habitants quittent le village, car la vie était dure. Josiane et Philippe furent les premiers montagnards à y revenir il y a 20 ans. Désormais, ce hameau du bout du monde les habite. TF1 | Reportage G. Charnay, Q.Russell