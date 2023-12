Montagne à Noël : les stations font le plein

À peine arrivé, il faut déjà vider le coffre. Pour la famille de Laura, premières vacances dans la station de Valmorel en Savoie. Environ sept heures de route depuis le Mans (Sarthe) ce samedi matin pour s'offrir un petit plaisir. Angelo, le petit dernier, s'impatiente. Il n'aura sa chambre que dans trois heures. Ce couple de Belges, lui, aménage tout de suite. Comptez 180 euros la nuit pour une chambre. Cet hôtel affiche quasi complet pour ces vacances d'hiver. Environ 15 000 vacanciers sont attendus pour la saison. Dans ce magasin d'équipements, on enregistre même plus de locations que l'an passé. Le début de l'hiver oblige avec, à peine, zéro degré au thermomètre ce samedi matin. Les skieurs n'ont pas attendu pour glisser sur les premières neiges de l'hiver. Avec un mètre de neige à plus de 2 000 mètres d'altitude, et elles devraient retomber dans la région en fin de semaine prochaine pour célébrer la nouvelle année. TF1 | Reportage K. Yousfi, É. Nappi