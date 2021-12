Montagne : de forts risques d’avalanche en Haute-Savoie

Sous la pluie, à 1 800 mètres d'altitude, les pisteurs partent repérer les secteurs les plus à risque. Sur la trentaine de pistes de cette station de Haute-Savoie, quatre resteront fermées ce mercredi. Plus bas, dans le village des Caro, la plupart des habitants ont été prévenus de l'alerte avalanche. Des éboulements pourraient couper certaines routes. Si ici, les risques sont bien connus, c'est surtout le climat très doux ces derniers jours qui interroge. "Là, ça devient inquiétant", "on n'a jamais connu un temps comme ça un mois de décembre", s'inquiètent-ils. Sur les pistes, les skieurs qui ont osé sortir comptent rester prudents. Toute la journée, l'observateur météo de la station va surveiller l'évolution de la situation. Ce sont ces données qui permettent à Météo France de déclencher les alertes. "La continuité de la journée va plutôt vers un redoux et une continuité des précipitations pluvieuses. Ce qui va accentuer les risques d'avalanche", selon l'observateur. Pour l'instant, aucun dégât n'a été constaté. Les cours d'eau des quatre départements placés en vigilance orange sont sous étroite surveillance. TF1 | Reportage M. Guicheux, Q. Danjou, Q. Trigodet