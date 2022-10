Montagne de Reims : la forêt aux mille couleurs

La montagne de Reims, c'est autant de vignobles que de forêts. Mais en automne, tous ces paysages adoptent la même infinie variété de couleurs. En touriste, ou au travail, il est impossible d'y être insensible. Le soleil est parfois capricieux en automne, mais la brume du matin n'empêche pas la découverte des richesses parfois insoupçonnées de cette montagne. "Les fous restent une énigme. Ce qu'on ne comprend pas, c'est comment ils sont là et comment ils côtoient les hêtres communs", rapporte Denis Rabaté, technicien forestier. Les fous, dont parle Denis, ce sont des hêtres aux formes étranges concentrés dans une seule forêt. Pourquoi ici et pas ailleurs ? Leurs âges, leur origine ? Cela reste un mystère. La seule certitude, c'est qu'il faut régulièrement éclaircir la forêt pour qu'ils continuent à nous étonner. Un peu plus bas dans la vallée, le soleil éclaircit enfin un peu le vignoble. Le vert a presque disparu et le jaune se transforme doucement en rouge. Pour les vignerons, c'est le temps des plantations. Les vendanges ont été tellement abondantes qu'il reste beaucoup de raisins, les touristes en profitent. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly