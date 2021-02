Montagne : les randonnées à thème plébiscitées par les vacanciers

Au pied des Aiguilles rouges, par une après-midi noyée de brumes, ces randonneurs ont traversé la forêt. Pour écouter, notamment, le chant joyeux d’une mésange noire, annonçant déjà la fonte des glaces. "Ce qu’il faut savoir, c’est que dans la Vallée de Chamonix, on a la plus grande population de l’oiseau le plus rare de France, le Pic tridactyle. On voit notamment ici des impacts de bec de pic", affirme Daniel, accompagnateur en montagne, montrant les traces laissées sur un tronc d’arbre. Ce jour-là, cet accompagnateur emmène les vacanciers sur la trace des animaux sauvages pour trois heures de randonnée comme un jeu de pistes. Soit une grande bouffée d’oxygène à l’heure de nos vies confinées : "J’adore tout ce qui est sauvage, les animaux, les oiseaux", confie cette randonneuse. "La nature ne peut faire que du bien, on se ressource", ajoute une autre. Autant de souvenirs qu’ils rapporteront dans leurs valises.