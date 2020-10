Montbéliard a déjà installé ses illuminations de Noël

A huit mètres de hauteur, les électriciens accrochent les lumières de Noël à Montbéliard, de quoi changer un peu les idées. Plus tôt que l'an passé, les installations ont déjà débuté. L'entreprise italienne responsable a préféré anticiper une fermeture des frontières. Quant à la municipalité, elle prépare aussi des festivités. Si le marché de Noël reste incertain, l'illumination des 115 000 leds débutera dès le 28 novembre prochain.