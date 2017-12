Montbéliard célèbre la Sainte-Lucie en couleur

Le mercredi 13 décembre, on fêtera la Sainte-Lucie. Tous les ans, Montbéliard, dans le Doubs, organise des festivités à cette occasion. Les ruelles, ornées de lumières LED, transportent les 500 000 visiteurs, enfants comme adultes, dans un monde féerique. Depuis 31 ans, ces lumières ont fait la renommée de Montbéliard. Et comme à l'accoutumée, on a droit à un spectacle de chant offert par une chorale d'enfants. Ces petites voix angéliques rendent hommage à une tradition scandinave vieille de quatre siècles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.