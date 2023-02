Montbéliard : la tradition fait recette

Sous l’air hivernal de Franche-Comté, un menu réchauffe l’ambiance : la saucisse de Montbéliard. Charles vend ses propres Montbéliard, préparées par Ghislaine, sa mère. La famille Chapuis en produit depuis 1920 et la cuisine toujours de la même façon. Elle nous explique les étapes à suivre. L’attachement est tel que dans l’Hexagone, on mange 64 Montbéliard par minute. Alors l’Europe a décidé de protéger ce savoir-faire. Depuis dix ans, l’IGP garantit d’abord l’origine du produit. "Ça nous assure une belle image de marque. C’est tout simplement de la reconnaissance", affirme Charles. C’est aussi l’assurance d’une tradition respectée. Aujourd’hui, chaque producteur fait l’objet de contrôle, soit au moins une fois par an. On vérifie, entre autres, que les cochons IGP boivent du petit-lait, un résidu de la fabrication du Comté. L’IGP a permis à la filière de défendre à la fois une économie locale et un patrimoine commun. TF1 | Reportage D. De Araujo, J. Clouzeau