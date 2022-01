Montbéliardes : quelles vaches au Salon de l’agriculture ?

En pleine campagne, trois experts ont une lourde tâche : sélectionner parmi de nombreux élevages les meilleures vaches montbéliardes pour le prochain Salon de l'agriculture. La morphologie, l'aspect de solidité et la solidité de la mamelle sont les critères de choix. Rien n'est laissé au hasard, les trois spécialistes scrutent les moindres détails de ces bêtes, jusqu'à la taille des hanches, au centimètre près. De véritables reines de beauté, qui ont même droit à un défilé pour juger leur allure. Et la concurrence est rude : en une matinée, ces experts ont rendu visite à six éleveurs. Au total, sur les 170 candidates dans tout le département du Doubs, seules quatorze vaches seront sélectionnées. Une reconnaissance du travail de l'éleveur que Fabien Colin souhaite obtenir. "Avoir un animal qui monte au Salon de l'agriculture, je crois que c'est le Graal", explique-t-il. L'exploitant a bichonné sa vache pendant des mois, en espérant qu'elle soit à la hauteur. Il faudra patienter tout le week-end pour connaître les résultats. Ils ne seront pas dévoilés avant lundi. TF1 | Reportage A. Cazabonne, G. Martin