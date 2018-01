Montignac : les blocs de parpaing peuvent sauver les meubles des inondations

En Dordogne, à Montignac, l'eau se retire ce matin du lundi 08 janvier 2018. Plusieurs habitations et commerces sont sinistrés. Après que l'eau s'est retirée, il faut encore nettoyer la boue qui reste. Certaines habitations ont vu l'eau monter jusqu'à 90cm. Les appartements à l'étage ont été épargnés, mais pas les meubles au rez-de-chaussée. Certains habitants de la commune ont été prévoyants en installant des blocs de parpaing pour surélever les meubles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernault sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.