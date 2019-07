Montluçon : le MuPop offre un voyage musical dans le temps plein de nostalgie

Créé en 2013, le MuPop fait découvrir les musiques et les tubes de différentes époques sur un espace de 3 000 m². On peut y découvrir plus de 1 000 objets autour de la musique populaire ou même danser sur un air de disco ou de Macarena. Cette année 2019, le musée rend hommage aux tubes qui ont rythmé nos vacances. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.