Montmorillon : une formation dédiée à la maintenance des systèmes éoliens

C'est une aberration en période de taux de chômage élevé dans le pays. Plus de 200 000 emplois sont à pourvoir mais ne trouvent pas preneur faute de compétence. Découvrez la formation de BTS maintenance des systèmes éoliens qui est très recherchée dans le marché de l'emploi. Il a été créé il y a trois ans pour répondre aux besoins d'un secteur en pleine évolution.