Nîmes au rythme du Flamenco

Dans chaque ondulation et chaque pas, de l'énergie, de la puissance mais aussi beaucoup de grâce et de poésie. Les spectateurs sont comme envoûtés par la reine du Flamenco. "Il y avait longtemps que je n'ai pas vu une telle harmonie entre le son et le mouvement", " éblouissant, du rythme, de l'élégance", "d'une beauté extraordinaire, je n'ai jamais vu ça", lancent-ils. Sur scène s'instaure une osmose parfaite entre danse et guitare. Un jeu constant entre danseuse et musicien. "C'est totalement un dialogue. C'est la guitare qui a le rôle principal et moi, j'interprète tout ça", explique la danseuse Rocio Molina. Jusqu'au 22 janvier, le festival affiche presque complet car ici à Nîmes (Gard), le Flamenco est sacré. C'est envoûtant même pendant les répétitions. Un amour pour le Flamenco lié à l'installation dans la région d'une forte communauté espagnole dès 1936 et dans les années 70. Ce festival oscille entre tradition et modernité pour suivre l'évolution de cette danse ancienne qui ne cesse de se renouveler. TF1 | Reportage A. Erhel, J. V. Molinier