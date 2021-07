Montpeyroux, un village qui vaut le détour près de l’A75

A seulement 800 m de la sortie de l'autoroute A75, Montpeyroux. Ce petit village médiéval éveille la curiosité et vaut largement une petite visite. Jean-Paul Deschanel nous guide à travers les ruelles d'un village laissé totalement à l'abandon au milieu du siècle dernier. A chaque coin de rue, il évoque des souvenirs de jeunesse. Déambuler dans Montpeyroux, c'est en effet remonter le temps. Christiane Baldit est tombée amoureuse de la cité, il y a bien longtemps. Au sommet de son donjon du XIIe siècle, à 33 m d'altitude, on a une vue imprenable sur toute la région. Un véritable damier de couleurs avec en toile de fond, les monts d'Auvergne. Des terres auvergnates qui, depuis des siècles, font le bonheur des vignerons. Du vin "made in Montpeyroux", tel serait leur objectif. Elles procurent également des pierres volcaniques utiles à l'artisanat. Depuis quinze ans, Aurélie Coquerel travaille la pierre de lave, une spécialité auvergnate. Artisanat, agriculture et tourisme font aujourd'hui la richesse de Montpeyroux, l'un des plus beaux villages français sur la route des vacances.