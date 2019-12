Montreux se tranforme en village féerique

Pendant la période estivale, Montreux est une station balnéaire de la Riviera Suisse. Mais en hiver, elle se métamorphose en village du Père Noël. Au bord du lac Léman, son marché de Noël a de quoi surprendre les visiteurs. Cet endroit féerique, créé il y a 25 ans, s'illumine à la tombée de la nuit. Un moment idéal pour rencontrer le Père Noël sur son traîneau, se retrouver en famille et se détendre autour d'un bon vin chaud. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.