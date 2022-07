Monts d'Arrée, la Lande bretonne toujours en feu

Depuis lundi, le centre Bretagne fait face à un incendie inédit : 1700 hectares de lande bretonne carbonisés, deux camions de pompiers brûlés. "C'est un des feux les plus importants qu'on ait eu ces dernières années, voire c'est un feu qu'on n'ait jamais vu jusqu'à présent dans le département du Finistère", confie le lieutenant-colonel Renaud Quemeneur. Aujourd'hui, l'incendie est en cours de maîtrise grâce à près de 300 pompiers mobilisés. Les habitants des communes environnantes sont soulagés d'apprendre que le feu ralentit, mais l'émotion est très présente. Les monts d'Arrée ont déjà connu plusieurs incendies ces 30 dernières années. Cette commerçante en a vu quelques uns : "j'ai déjà vu de près. Cette fois-ci, je n'ai pas voulu parce que forcément ça fait trop mal". Vivien se souvient de 800 hectares brulés en 1996. "C'est plus mauvais cette année", dit-il. En tout, 500 personnes ont été évacuées de leur domicile, mais heureusement, aucune maison n'a été touchée par les flammes. Et le symbole du territoire, la chapelle Saint-Michel, a été sauvée. A ce jour, l'origine de cet incendie n'est toujours pas connue. TF1 | Reportage M. Pircher, L. Larvor