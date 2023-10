Monts d'Arrée : terre gourmande et site de légendes

Dans le Far West breton, un désert de landes et de roches, le terrain de jeu préféré des cavalières des monts d'Arrée (Finistère). Là, où les sentiers escarpés révèlent toutes leurs splendeurs à dos de cheval. Béatrice et sa fille Anne-Lise s'aventurent sur une contrée légendaire où chaque pierre raconte une histoire. L'un des récits bien connus, les Noces de Pierres. L'histoire raconte que lors d'un mariage, les participants ont refusé de s'agenouiller devant un prêtre qui allait donner les derniers sacrements. Ils ont été figés instantanément sur place. Béatrice explique : " Les pierres, c'est le cortège ". Une terre de légende qui s'élevait à plus de 2 000 mètres d'altitude. Même si les éléments ont grignoté la roche au fil du temps, c'est un paysage hérissé de crêtes qui s'offre aujourd'hui aux promeneurs. Un des sommets les plus élevés, le mont Saint-Michel de Brasparts, qui culmine à 381 mètres de haut. Sa petite chapelle du XVIIIe siècle est un lieu cher au cœur des habitants des monts d'Arrée. TF1 | Reportage T. Lagoutte, M. Bircker