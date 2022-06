Monuments bâchés… visites gâchées à Paris

Levez les bras bien hauts et votre téléphone aperçoit la tour Eiffel, mais pas vous. Alors, certes, on se déplace de quelques mètres, le champ de vision se dégage. Mais une jeune femme venue de Marseille remarque autre chose. "Ce n'est pas très joli ces plaques taguées", confie-t-elle. Ce sentiment se reflète sur une carte très colorée, celle des travaux à Paris en ce moment. En jaune se trouvent les chantiers privés. Ceux dus au gaz, à l'électricité et au transport sont en rouge. Les travaux lancés par la mairie, eux, sont en bleu. D'ailleurs, la mairie affirme avoir commandé seulement 9% des 5 130 ouvrages actuels. Toutefois, ces projets municipaux occupent près de la moitié de la surface des travaux. Donc, ils se voient plus. Alors est-ce embêtant ? La mairie affirme que le nombre de chantiers reste stable. Certains sont d'ailleurs nécessaires. Ce couple bordelais l'a bien compris. D'autres ouvrages pourraient toutefois être embellis si des trompe-l'œil étaient envisagés sur les bâtiments en travaux par exemple. TF1 | Reportage S. Millanvoye, M. Stiti, T. Valtat