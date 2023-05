Monuments historiques : le casse-tête de la rénovation

Dans le département de l'Aisne, la colère des élus gronde de plus en plus. Ici, on ne compte plus les bâtiments et les monuments qui sont classés : des églises, des châteaux, et même un riche patrimoine industriel. Dans l'Hexagone, ce ne sont pas moins de 43 000 monuments historiques classés et gérés par les architectes des Bâtiments de France. Mais depuis quelques années, le torchon brûle entre eux, les élus et les habitants lorsqu'il s'agit de faire des travaux. À Saint-Pierre-lès-Franqueville, 60 habitants, par exemple, l'église est classée. Elle doit être rénovée et ça coince. Le maire a obtenu des subventions pour financer les travaux. Mais le reste à charge pour la commune est encore trop important. Il y a pire comme cette ferme qui se trouve dans le village. En juin 2019, une pluie de grêles s'est abattue sur le bâtiment et a tout détruit. Son propriétaire veut tout reconstruire urgemment et en profiter pour installer des panneaux solaires. Rien ne se passe comme prévu. La situation devient même ubuesque, puisque l'agriculteur aura des bâtiments sans toitures pendant deux ans. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette