Morbihan : découvrez les crèches alliant la Nativité et la mer

Dans le Morbihan, au musée d'Étel, on peut découvrir des crèches poétiques, étonnantes, et parfois insolites. La mer est le fil conducteur de ces créations. Quelques crèches ont été fabriquées par des artistes, mais la majorité viennent de mains de passionnés à l'esprit débordant d'imagination de tous les coins de la Bretagne. Cette exposition rend aussi hommage aux gens de la mer et au monde aquatique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.