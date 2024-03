Morilles : un champignon qui se mérite

Elles passent souvent inaperçues. Pour repérer les morilles, il faut être concentré et avoir le regard affûté. Avec un hiver doux, les morilles ont poussé en avance dans les forêts de Haute-Savoie. Yves et André attendent toujours ces premières sorties avec impatience. Nous leur avons promis de ne pas révéler leur coin. Mais un conseil tout de même : ce champignon convoité pousse souvent près des frênes et aime les terrains remués comme ici. À une centaine de kilomètres, Jonathan Cabodi, lui aussi un cueilleur passionné, s'est lancé un pari fou : faire pousser des morilles. Après huit ans de recherche, les premiers champignons sortent de terre, et aujourd'hui, chacun peut essayer dans son jardin. Cet agriculteur vend des kits de culture pour 60 euros. Ils permettent d'obtenir plus de 400 grammes de morilles sans aller en forêt. Pour les cuisiner, rien de plus simple. Il suffit de les faire revenir à la poêle, avec un peu de beurre, d'huile et d'échalote. Ajoutez un peu de crème, et cette sauce sublimera tous vos plats. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand