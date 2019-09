Morillon : les habitants commencent à rentrer le bois

La température a brutalement chuté ce 9 septembre 2019 sur l'ensemble du territoire. À Morillon, en Haute-Savoie, les habitants ont commencé à rentrer le bois pour l'hiver. De nombreux arbres ont d'ailleurs été déracinés par les tempêtes survenues durant la période d'été. Les rondins sont ensuite transformés en bûches à l'aide de la masse et du coin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.