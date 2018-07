Mort d'un jeune conducteur à Nantes : les versions divergent

Un jeune homme de 22 ans a été tué par balle dans la soirée du 3 juillet 2018 à Nantes en tentant de se soustraire à un contrôle routier. Après avoir été arrêté pour non-port de ceinture de sécurité, l'automobiliste a refusé de suivre les CRS au commissariat pour des vérifications plus approfondies de son identité. Au lendemain des faits, les versions divergent sur la suite des événements. Néanmoins, le SRPJ de la ville et l'IGPN sont saisis pour enquêter sur ce drame. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.