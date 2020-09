Mort d’Annie Cordy : le dernier adieu de ses fans avant ses obsèques

Annie Cordy, la reine du music-hall, aimait les bords de mer et habitait près de Cannes (Alpes-Maritimes). Depuis lundi, des centaines de personnes sont venues s'incliner devant son cercueil à la maison funéraire. Ses chansons sont diffusées dans la salle comme elle l'avait voulu. À quelques heures de ses obsèques, les Cannois pensent à cette femme extraordinaire. Son public pourra lui rendre hommage au cimetière Abadie, où elle sera enterrée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.