Mort d'Axel Kahn : une vie d'engagements

Axel Kahn voulait que sa mort ressemble à un chef-d'œuvre. "Je me posais la question : comment serais-je moi-même confronté à la mort ? J'y pensais avec une certaine curiosité", avait-il dit lors d'une émission en mai dernier. Atteint d'un cancer incurable, le médecin avait fait de la maladie son combat à la tête de la Ligue. Dernière bataille en date, le médiatique généticien court les plateaux pour que ses malades ne soient pas les grands oubliés du Covid. Né en 1944 dans un petit village d'Indre-et-Loire, cadet d'une fratrie de trois garçons, Axel Kahn, devenu médecin, se passionne pour la génétique. Il publiera plus de 500 articles et une cinquantaine d'ouvrages scientifiques. Le grand public le découvre pour ses prises de position dans des débats éthiques : l'euthanasie, le clonage, les OGM... C'était aussi un homme d'engagement politique, d'abord au parti communiste puis socialiste, aux côtés de Martine Aubry. Quand il n'est pas au front, l'amoureux des lettres écrit ou marche sur les routes de l'Hexagone pour nourrir une insatiable curiosité. Axel Kahn n'a rien caché des derniers instants de sa vie, avec toujours un seul mot en tête: "partager".