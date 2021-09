Mort de Belmondo : comment la presse étrangère en parle-t-elle ?

Il suffit d'ouvrir les journaux pour se remémorer les meilleurs films de Jean-Paul Belmondo. "Le Magnifique" est en Une d'une bonne dizaine de quotidiens régionaux : Le Parisien, Sud Ouest, Le Télégramme, L'Union... Côté presse nationale, Le Figaro préfère "L'As des as" et Libération titre délicatement "La vie Bébel" en hommage à cette joie de vivre légendaire et communicative. C'est également le moment de rappeler que Jean-Paul Belmondo était un fidèle lecteur de L’Équipe. Le quotidien sportif le lui rend bien aujourd'hui, avec subtilité : "Peur sur la ville" pour parler de la dernière contre-performance des Bleus, ou encore "A bout de souffle" et "Les Guignolos". A chaque article, c'est une référence cinématographique et c'est un bonheur à feuilleter même si on préfère le cinéma au foot. Sinon, à l'étranger, comment les journaux parlent-ils de notre Bébel qui vient de nous quitter ? Voici un petit florilège des journaux télévisés européens dans l'ordre espagnol, allemand et italien.