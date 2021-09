Mort de Belmondo : émotion devant son domicile parisien

Quelques fleurs ont été déposées tôt ce mardi sur le chemin du travail. "C'était, pour moi, quelqu'un d'hyper généreux et il va beaucoup me manquer", confie une passante. Pour déposer cette orchidée, cet anonyme a fait une heure de route ce matin. "Je suis très touché, mais je voulais rester sobre comme il l'a été", lance-t-il. A quelques rues de là, dans le très chic Saint-Germain-des-Prés où il a passé la majeure partie de sa vie, Jean-Paul Belmondo laisse une foule de souvenirs à ses anciens voisins. "Je passais tout le temps devant son hôtel particulier tous les jours tout en pensant à lui, et ça va toujours être le cas. C'est Bébel, c'est un monument", raconte l'un d'eux. La star était très attachée à son quartier. Il fréquentait beaucoup cette brasserie et sa famille se rendait beaucoup dans cette épicerie. Ce matin, c'est tout un quartier qui semble envahi par la mélancolie. Cet ancien figurant a eu la chance de croiser plusieurs fois l'acteur, notamment lors du tournage d'un film en 1995. "Il était très abordable, on pouvait même le tutoyer", se souvient-il.