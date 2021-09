Mort de Belmondo : les forces de l'ordre s'inclinent

Il incarnait le rôle du bon flic, celui du juste, toujours sympathique et téméraire. Une inspiration pour plusieurs générations de policiers. Christian Flaesch, ancien directeur de la police judiciaire, a souvent déjeuné avec Jean-Paul Belmondo. Il nous partage quelques anecdotes. L’acteur était lui-même admiratif de l’uniforme et des prises de risque des policiers. "Il était curieux par rapport à notre métier, parce que quelque part, il incarnait des flics, tout en ne sachant pas, peut-être notre quotidien", raconte à son tour Fabrice Cuvillier, ancien chef négociateur au Raid. Une idole qui traverse les générations. Les films de Belmondo ont en partie suscité la vocation de certains. Visiteur régulier du 36, quai des Orfèvres, Bébel se rend aussi à la légion étrangère en 2017. Même affaibli par son AVC, il signe plusieurs autographes, entouré par les légionnaires. Bon nombre d’entre eux gardent le souvenir d’un moment unique. Aventurier, courageux et sympathique... pour beaucoup, Belmondo restera l’image du policier idéal, celui du super-héros.